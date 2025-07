Helm auf Sarg - Hier verabschieden sich Fans von Felix Baumgartner (†56)

Baumgartners Tod: Familie lädt Fans und Freunde zu Verabschiedung ein.

Salzburg. Nach dem tödlichen Unfall von Felix Baumgartner (†56) beim Absturz mit einem Motor-Paraglider in Italien Mitte Juli haben Familie, Freunde und Fans die Möglichkeit, sich in Thalgau (Salzburg-Umgebung) von ihm zu verabschieden. Die Aufbahrung findet heute (12–20 Uhr) und Dienstag (9–16 Uhr) bei der Bestattung Schoosleitner statt. Die Familie ersuchte, auf Kranz- und Blumenspenden zu verzichten.

Die Aufbahrung sei schlicht, aber emotional gestaltet, berichtet ein Gast gegenüber oe24: Ein Fallschirmrucksack, ein Helm auf dem Holzsarg, ein Herzkranz mit einer Botschaft der Familie und persönliche Bilder erinnern an den Extremsportler. Eine Leinwand im Außenbereich zeige Fotos, und dort dürfen auch Kerzen aufgestellt werden. Im Innenraum sei das Abstellen von Kerzen oder Gegenständen untersagt.

Unter www.schoosleitner.at wurde eine Onlinekondolenz eingerichtet, in der auch virtuelle Gedenkkerzen entzündet werden können.

Baumgartner war am 17. Juli in einem Ferienresort in Porto Sant’Elpidio ums Leben gekommen. Eine Obduktion ergab tödliche Verletzungen an Wirbelsäule und Rückenmark. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.