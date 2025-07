Wo Fans von Baumgartner Abschied nehmen können

Nach dem tödlichen Motor-Paraglider-Absturz von Felix Baumgartner Mitte Juli in Italien hat die Familie Freunde und Fans eingeladen, von dem Extremsportler Abschied zu nehmen.

Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung in Stille gibt es am Montag von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Dienstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr bei der Bestattung Schoosleitner in Thalgau (Bezirk Salzburg-Umgebung), wie in einer Presseaussendung am Sonntag mitgeteilt wurde.

Die Familie ersuchte, auf Kranz- und Blumenspenden zu verzichten. Ebenso wurde gebeten, von medialer Berichterstattung vor Ort abzusehen.

Onlinekondolenz wird eingerichtet

Unter www.schoosleitner.at gibt es auch die Möglichkeit einer Onlinekondolenz. Zudem kann eine virtuelle Gedenkkerze für den verstorbenen 56-Jährigen entzündet werden.

Baumgartner war am 17. Juli beim Absturz mit seinem Fluggerät in einem Ressort in Porto Sant'Elpidio in der mittelitalienischen Adria-Region Marken ums Leben gekommen. Ermittlungen laufen weiterhin. Die Obduktion bestätigte, dass der Tod des Extremsportlers durch den Bruch der Wirbelsäule und eine Verletzung des Rückenmarks herbeigeführt worden war.