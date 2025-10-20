Illegaler Taxler schoss Polizeiauto ab: Zwei Beamte verletzt

Bei dem Crash wurden insgesamt vier Personen verletzt.

Zwei Polizisten sind Sonntagabend in Wien-Leopoldstadt beim Zusammenstoß ihres Streifenwagens mit einem Taxi verletzt worden. "Die Beamten waren im Zuge einer Einsatzfahrt auf der Nordbahnstraße unterwegs, als ein Taxilenker plötzlich sein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug in die Mitte der Fahrbahn lenkte. Der Lenker des Funkwagens versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern", berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Montag.

Der Streifenwagen wurde auf eine Grünfläche geschleudert, prallte gegen einen Baum und kam schwer beschädigt zum Stehen. Der 26-jährige Lenker und sein 25-jähriger Kollege erlitten mehrere leichte Verletzungen. Sie wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Der Taxilenker - ein Serbe, der keinen Taxischein hat - und sein Fahrgast wurden laut Polizei ebenfalls leicht verletzt. Beide konnten aber in häusliche Pflege entlassen werden. Das Verkehrsunfallkommando, das die Erhebungen durchführte, stellte später fest, dass der 28-jährige Taxifahrer über keinen Taxischein verfügt.