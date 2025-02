Influenza: Rekord-Zahlen der Infizierten steigen weiter

Die Grippe hat Österreich fest im Griff, die Fälle steigen und steigen. Heuer wird sogar ein neuer Influenza-Zahlen-Rekord verzeichnet!

Die Influenza-Krankheitsfälle erreichen diese Woche neue Rekordwerte. Aktuell sind österreichweit 10.212 Menschen an der Grippe erkrankt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein drastischer Anstieg. Heuer werden demnach bundesweit 3.000 mehr Grippe-Infizierte gezählt als es noch 2024 (in derselben Kalenderwoche 7) waren.

Influenza-Fälle steigen weiter

Alleine im 7-Tages-Vergleich zur Kalenderwoche sechs in 2025 haben sich österreichweit weitere 252 Menschen angesteckt, da waren es noch 9.960 Influenza-Erkrankte.

Während 2024 in der Kalenderwoche sieben 7.088 Grippe-Fälle gezählt wurden, gab es im Vergleich zur Woche davor 9.240 Fälle. Die Infizierten-Zahlen sind also sogar weit zurückgegangen - das schaut heuer ganz anders aus! Die Zahlen steigen und steigen weiter an.

Corona-Zahlen sinken

Insgesamt gibt es momentan in Österreich 112.285 gemeldete grippale Effekte - auch hier ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (100.727 grippale Effekte). Die Covid Zahlen hingegen sinken. Aktuell gibt es 892 Corona-Erkrankte - vergangenes Jahr waren es in derselben Woche noch 2.641 Infizierte.

Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse in einer Presseaussendung dazu: „Die Grippewelle hat Österreich fest im Griff. Während die grippalen Infekte und die Influenza-Fälle zuletzt zugenommen haben, sind die Covid-Infektionen leicht rückläufig. Um die Verbreitung einzudämmen, sind vorbeugende Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten und das Tragen einer Maske bei größeren Menschenansammlungen besonders wirksam. Jetzt gilt es, das Immunsystem zu stärken und bei Symptomen rasch zu handeln, um eine Ansteckung zu vermeiden."