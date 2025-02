× Infektionswelle: Warum die Grippesaison 2025 so heftig ist

Die kalten Monate haben uns wieder fest im Griff – und diesmal kommt der Grippevirus mit voller Wucht. Ärzte und Gesundheitsexperten schlagen Alarm, während in Praxen und Kliniken die Fallzahlen in die Höhe schießen. Doch was steckt hinter dieser ungewöhnlich heftigen Grippesaison?