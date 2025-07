Intensiv-Teenie (14) nach 5-Euro-Raub in U-Haft

Zum ersten Mal endlich hinter Gitter gewandert ist ein 14-Jähriger in Wien, gegen den bisher immer nur auf freiem Fuß ermittelt wurde - wegen Raub, (Laden-)Diebstahl, Einbruch und Körperverletzung.

Wien. Geschockt kamen Donnerstagabend drei 13-jährige Teenies in die Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse und gaben an, soeben ausgeraubt worden zu sein. Ein ebenfalls noch jugendlicher Täter habe sie unter Gewaltandrohung zur Herausgabe von Bargeld genötigt - dabei hatten sie zusammen gerade einmal fünf Euro eingesteckt - und sei dann in einem Bus der Linie 50 A davon gefahren.

Die Beamten eilten unverzüglich zu ihrem Funkwagen und nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später gelang es ihnen, den Bus in der Linzer Straße einzuholen und anzuhalten. Drinnen saß der Beschuldigte ein 14-jähriger Rumäne, der für die Beamten definitiv kein Unbekannter war. Der Bursche, gegen den schon x-mal ermittelt worden war, wurde wieder einmal vorläufig festgenommen. In einer ersten Vernehmung wollte er sich nicht zum Tatvorwurf äußern. Daraufhin übernahm das Landeskriminalamt, Außenstelle West, das Früchtchen.

Der Minderjährige, der bereits aufgrund von zahlreichen Eigentums- und Gewaltdelikten amtsbekannt ist, wurde wegen des Verdachts des Raubes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Jetzt kann er mal U-Haft-Luft schnuppern. Die Opfer wurden nicht verletzt.