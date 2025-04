Jäger fand Toten in Unfallauto in Straßengraben

Ein 38-Jähriger kam bei Pkw-Überschlag auf der Zwettler Straße im Waldviertel ums Leben - ein Jäger fand das Wrack Stunden nach dem Crash.

NÖ. Passiert ist der Unfall auf der nächtlichen Landstraße und ohne Unfallgegner auf der LB 36 zwischen Nonndorf bei Grünau und der Ortschaft Waidhofen an der Thaya-Land (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya). Der tote Lenker aus dem Bezirk Mistelbach wurde jedoch erst in den Morgenstunden gefunden, nachdem ein Jäger das Wrack im Straßengraben entdeckt hatte, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Unfallwagen war von der nahen Straße aus nicht zu sehen gewesen.

Ereignet hatte sich der Crash am Samstagabend - mutmaßlich noch vor Mitternacht. Der 38-Jährige war mit seinem Pkw aus noch nicht geklärter Ursache rechts von der Zwettler Straße abgekommen und zunächst gegen eine Leitschiene gekracht. In der Folge überschlug sich das Kfz mehrmals und stürzte über eine Böschung. Entdeckt wurde der kaputte Wagen von dem Jäger schließlich am Sonntag gegen 7.30 Uhr.