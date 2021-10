Jetzt fix: 1. Landeshauptstadt sagt Adventmarkt ab

Wegen zu großer Sicherheitsbedenken wird der Christkindlmarkt in St. Pölten heuer nicht stattfinden.

St. Pölten. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass der Adventmarkt in St. Pölten heuer nicht stattfinden wird. "Die Sicherheit geht vor", wie Vize-Bürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) die Entscheidung begründete. Lange waren die Modalitäten unklar, die Corona-Neuinfektionen steigen derzeit in ganz Österreich, auch die Corona-Kontrollen waren bereits Diskussions-Thema. Jetzt sei eine Entscheidung gefallen: Vize-Bürgermeister Ludwig sagt, er lasse sich die St. Pöltener nicht auseinanderdividieren. In den sozialen Medien gab es teils hitzige Debatten um den Christkindlmarkt.

"Ersatzprogramm". Zwar ist der Adventmarkt im klassischen Sinn abgesagt, aber, so versichert Rathaussprecher Thomas Kainz wird es alternative Aktivitäten geben. Kainz: "Es wird in St. Pölten definitiv winterliche, vorweihnachtliche Aktivitäten geben, die Ende nächster Woche vorgestellt werden."