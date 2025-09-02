Alles zu oe24VIP
Arnautovic
© Getty & Instagram

Geburtstagsfest

JJ und Marko Arnautovic feiern die PlusCity

02.09.25, 10:01
Marko Arnautovic hat bereits im Vorjahr für einen Riesenansturm gesorgt. 

Pasching. Vier Tage lang gibt es von 4. bis 7. September in der PlusCity zur alljährlichen Geburtstagsparty wieder volles Programm mit Shows und Mega-Angeboten. Eurovision Song Contest Gewinner JJ und Rekord-Nationalspieler Marko Arnautovic kommen am Donnerstag persönlich zum Gratulieren vorbei. Arnautovic  schreibt um ca. 16.30 Uhr Autogramme, das JJ-Konzert startet danach um ca. 18 Uhr.

JJ
© dpa

Gastkoch LH  Thomas Stelzer rührt am Freitag den Kochlöffel für den guten Zweck und fesche Models machen die ganze Mall zum Catwalk.

Am Freitag, 5. September, um 14.30 Uhr findet eine Fashion Show mit Auftritt von Model Nadine Leopold im Finale statt. In der Abendshow (19.30 Uhr) mischt sich Bachelor Felix Stein unter die Models.

