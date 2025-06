Jugendbande raubte Teenie (15) funkelnagelneuen E-Scooter

Sein E-Scooter im Wert von 950 Euro, den er erst zwei Tage davor zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, und mit dem er stolz herumfuhr, wurde einem 15-Jährigen auf gemeine Art und Weise von einer Bande rund um einen gleichaltrigen Syrer mit schwedischer Staatsbürgerschaft in Wien geraubt.

Wien. Der beraubte Jugendliche verständigte Samstag gegen 17.45 Uhr die Einsatzkräfte - und gab gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse an, dass er am Leipziger Platz einige Runden mit seinem neuen Gefährt ein paar Runden gedreht habe. Eine Gruppe etwa Gleichaltriger habe ihm dabei zugesehen und schließlich auf seine Fahrkünste angesprochen. Einer von ihnen borgte sich den Scooter sogar kurz aus und drehte seine Runden damit. Alle gemeinsam spazierten daraufhin in Richtung des Brigittaparks.

Dort angekommen soll der einheimische Teenager plötzlich von den anderen Jugendlichen beschimpft worden sein und dabei auch einen Faustschlag ins Gesicht abbekommen haben, sodass er den Lenker des Scooters der Marke Augment losließ, der daraufhin zu Boden fiel. Der Bursche, der sich das Gefährt kurz vorher noch ausgeliehen und Freundschaft vorgeheuchelt hatte, schnappte sich den E-Scooter und fuhr damit davon. Der Rest der Bande flüchtete zu Fuß.

Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Täter samt bzw. auf der Beute am Leipziger Platz anzuhalten. Da das Opfer die Seriennummer des Gefährts am Handy vermerkt hatte, konnte es eindeutig identifiziert werden.

Der mutmaßliche Täter, ein ebenfalls 15 Jahre alter Schwede mit Geburtsort in Syrien, zeigte sich in einer ersten Vernehmung nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Raubes angezeigt.