18-Jährige stirbt am Heimweg von Halloween-Party

Ein mit vier Personen besetztes Auto prallte gegen eine Unterführung

In Kärnten ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 18-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei informierte, kam gegen 4.30 Uhr auf der Kärntner Straße (B83) bei Saag (Bezirk Klagenfurt-Land) ein mit vier jungen Frauen besetztes Auto in einer beginnenden Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen das Portal einer Bahnunterführung. Die drei weiteren Insassinnen im Wagen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Die 24-jährige Lenkerin, die 26-jährige Beifahrerin und eine 19-jährige Mitfahrerin wurden in Krankenhäuser in Klagenfurt und Villach eingeliefert. Die vierte, 18-jährige Mitfahrerin, erlag trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Unfallursache ist laut Polizei derzeit noch unklar. Das Unfallfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die B83 war im Bereich der Unterführung bis 05.55 Uhr total gesperrt. Im Einsatz standen neben der Rettung auch die Freiwilligen Feuerwehren Töschling und Techelsberg. Medienberichten zufolge sollen sich die vier Frauen am Heimweg von einer Halloween-Party befunden haben.