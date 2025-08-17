Alles zu oe24VIP
Motorradunfall
© Getty

In Kärnten

37-jähriger Biker tödlich verunglückt

17.08.25, 06:47
Das Motorrad des Mannes geriet ins Schleudern und er stürzte. Der 37-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Stallhofen/Obervellach. Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk Spital an der Drau ist am Samstagabend mit seinem Motorrad tödlich verunglückt. Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Motorrad des Mannes auf der Mölltal Straße B 106 von Stallhofen kommend in Fahrtrichtung Obervellach gegen 19:20 Uhr ins Schleudern. Es sei gegen die Leitschiene geprallt und der Mann gestürzt, so die Polizei am Sonntag in der Früh. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der 37-Jährige noch an der Unfallstelle.

