Perversling (30) masturbiert vor zwei 12-Jährigen Mädchen

Kärnten. Am 21. März um 14:15 Uhr nahm ein bislang unbekannter Mann eindeutige sexuelle Handlungen an sich, vor zwei 12-jährigen Mädchen auf einem Schotterweg in Viktring/Klagenfurt, vor. Die Mädchen liefen sofort davon und vertrauten sich einer Bekannten an. Eine nach der sofortigen Anzeigeerstattung durchgeführten Fahndung nach einem ca. 30-jährigen Mann verlief bislang ohne Ergebnis.

Mann masturbiert auf Bahnhof vor Jugendlichen

Graz. Gegen 16.00 Uhr verfolgte der bislang unbekannte Mann eine 17-Jährige sowie zwei 18-Jährige aus den Bezirken Graz und Graz-Umgebung auf einem Bahnsteig des Grazer Hauptbahnhofes in Richtung Süden, wie die LPD via Aussendung schreibt. Dabei starrte er die Frauen an und spielte mit seiner Hand in der Hose offensichtlich an seinem Geschlechtsteil herum. Schließlich führte der Unbekannte vor den Augen der Frauen sexuelle Handlungen durch.

Personsbeschreibung: Mann, zirka 45 bis 50 Jahre alt, schütteres braunes Haar, südländischer Typ; bekleidet mit einer roten Trainingsjacke (keine Kapuze) und einer schwarzen Jogginghose;

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof, 059133/6584, erbeten.