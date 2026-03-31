Ära von Peter Kaiser geht heute zu Ende

Rührender Abschiedsempfang am letzten Arbeitstag mit Vertretern von allen Parteien.

Ktn. Sein Einsatz für Kärnten, seine Beharrlichkeit und sein Glaube daran, dass Politik das Leben der Menschen verbessern kann, haben das Land über viele Jahre geprägt: Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat heute seinen allerletzten Arbeitstag in dieser Position. Bevor der 67-Jährige um 17 Uhr sein Büro verlassen wird, gab es vormittags noch einen Abschiedsempfang im Klagenfurter Konzerthaus mit seiner Lebensgefährtin Ulrike Wehr und Vertretern aller Parteien.

Seit der Landtagswahl 2013, die einen Sieg der SPÖ und gleichzeitig einen Totalabsturz der Freiheitlichen brachte, war Kaiser Landeshauptmann des südlichsten Bundeslandes. „Du hast in deinen 13 Jahren als Kärntner Landeshauptmann immer das große Ganze im Blick gehabt und über Länder- und Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet“, bedankte sich der Tiroler LH Anton Mattle (ÖVP).

LH-Stv. Gabriele Schaunig (SPÖ) übernimmt interimistisch den Posten für eine Woche. Nach Ostern, am 7. April, wird der aktuelle Landesrat und Chef der Landes-SPÖ Daniel Fellner vom Landtag zum neuen LH gewählt.