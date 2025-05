Arbeiter von Bagger überfahren und getötet

28-jähriger Lenker hat keinen Führerschein der Klasse F

Ein 63-jähriger Mann aus Klagenfurt ist am Dienstagnachmittag bei Arbeiten an der Wörthersee-Süduferstraße (Bezirk Villach-Land) von einem Bagger überfahren und getötet worden. Der Lenker des Baggers, ein 28-jähriger Kärntner, dürfte den Mann übersehen haben. Er besitzt keinen Führerschein der Klasse F (für Arbeitsmaschinen, Anm.). Er wird wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Zu dem Unfall war es gegen 14.20 Uhr gekommen, der Bagger hatte Arbeiten an einem Hang an der Straße unterstützt. Der 63-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er aber an seinen schweren Verletzungen starb. Ein Alkotest beim Baggerfahrer verlief negativ.