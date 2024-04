Arbeitslosenzahlen: Jugendarbeitslosigkeit besorgniserregend

Handlungsbedarf besteht für das Team Kärnten bei der Jugendarbeitslosigkeit.

Kärnten. Die Arbeitslosigkeit ist im März im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gestiegen, einschließlich der Schulungsteilnehmer. Die Quote liegt bei 7,8 Prozent. Besonders betroffen sind Jugendliche bis 25 Jahre mit einem Anstieg von 23,6 Prozent und Lehrstellensuchende mit 28,2 Prozent. Trotzdem gibt es auch positive Entwicklungen: Die Zahl der Arbeitssuchenden über 50 Jahren ist um 1,5 Prozent gesunken. Langzeitarbeitslose verzeichnen einen Rückgang von 7,8 Prozent. AMS-Geschäftsführer Peter Wedendig merkt an, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kärnten vor allem Männer betrifft. Die offenen Stellen sind um 32,8 Prozent zurückgegangen, besonders in der Arbeitskräfteüberlassung und im Bereich Metall-Elektro. Insgesamt suchen 18.435 Menschen einen Job, während es 5.568 offene Stellen gibt. Besonders stark betroffen sind technische Berufe (plus 17 Prozent) und der Bau (plus 17 Prozent). Das Team Kärnten fordert einen Masterplan gegen die Jugendarbeitslosigkeit und eine Ausbildungsgarantie für unter 25-Jährige.