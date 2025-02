Eine unfassbare Tat erschüttert Villach: Ein 23-jähriger Syrer stach am Samstagnachmittag plötzlich auf Passanten ein. Ein 14-jähriger Villacher überlebte den Angriff nicht – fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in Villach auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet. Laut Polizeiangaben starb ein 14-jähriger Jugendlicher, fünf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

In den sozialen Medien sind zahlreiche Fotos des Tatverdächtigen Ahmad G. im Umlauf. So zeigen Bilder etwa den Moment der Verhaftung, wie der 23-Jährige auf der Bank unter der Replik des Villacher Prangers am unteren Ende des Hauptplatzes sitzt und offenbar lacht. Eine Polizistin kann ihn schließlich überwältigen.

Ein Essenszusteller hat die schreckliche Tat des 23-Jährigen gesehen und ist mit dem Fahrzeug auf den Tatverdächtigen losgefahren – er konnte mit weitere Tathandlungen verhindern. Der Messer-Angreifer wurde bei seiner Tat von mehreren Zeugen beobachtet.

Augenzeuge des Messer-Attentats: "Wie im Horrorfilm"

Ein Augenzeuge schildert gegenüber "Kleine Zeitung" den Moment des Messer-Attentats: "Es war wie in einem Horrorfilm. Alles ging schnell, eine Person soll aus einem Auto gesprungen sein und daraufhin sind mehrere Menschen geflüchtet. Unsere Mitarbeiterin hat das Lokal versperrt und die Gäste drinnen behalten", sagt der Gastronom.

Ein weiterer Augenzeuge sagt zur Zeitung: "Die Stimmung in der Stadt ist gespenstisch. Der Hauptplatz ist leer." Unternehmer und Passanten stehen unter Schock. Viele Lokale um den Tatortbereich haben nun zugesperrt.