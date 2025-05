Buchungslage in Kärnten: Optimistische Aussichten für Sommersaison

Wer in den Sommerferien ein Zimmer am See haben will, muss sich mit dem Buchen beeilen.

Ktn. Mehr als 13 Mio. Nächtigungen verzeichnete Kärnten im vergangenen Jahr, das war zum zweiten Mal in Folge ein Höchstwert. Durch Vorausbuchungen zeichnet sich auch heuer eine sehr gute Auslastung in der Sommersaison ab. Und: Mit der neune Koralmbahn, die im Dezember in Betrieb genommen wird, hofft man auch auf mehr Tagesgäste aus der Steiermark. Es sollen bundeslandübergreifend Angebote wie Wanderungen, Radtouren oder das Kärntner Seen-Angebot locken. Klaus Ehrenbrandner, Geschäftsführer der Kärntenwerbung, sieht noch Potenzial: Es brauche insgesamt mehr Betten in Kärnten, vor allem in den letzten 20 bis 25 Jahren seien im Vergleich zu anderen Bundesländern Qualitätsbetten abgebaut worden: „Da geht es einfach darum, Investoren anzuziehen und ihnen zu zeigen, was Kärnten alles zu bieten hat, damit sie hier ein gutes Geschäft machen können, was ja auch der Fall ist.“