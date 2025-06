Drehstart für Pia Hierzeggers dritten Landkrimi aus Kärnten

Schauspielerin ermittelt wieder mit Jutta Fastian und schrieb erneut das Drehbuch.

Ktn. Kärnten ist ein gefährliches Pflaster: Mit "Die Kuh, die weint" entsteht derzeit im südlichsten Bundesland Österreichs ein neuer Fall der ORF-Landkrimi-Reihe. Zum dritten Mal stehen dabei Pia Hierzegger und Jutta Fastian als Ermittlerinnenduo vor der Kamera, wobei Hierzegger wie schon bei den beiden Vorgängerfilmen "Waidmannsdank" und "Bis in die Seele ist mir kalt" auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Die Ausstrahlung ist für 2026 in ORF 1 geplant.

Regie führt Andreas Prochaska, die Dreharbeiten laufen seit Dienstag, wie der ORF in einer Aussendung informierte. Oberinspektorin Acham (Hierzegger) und Martina Schober (Fastian) müssen sich dem mysteriösen Tod einer italienischen Studentin am Ossiacher See widmen. Dabei tun sich familiäre Abgründe auf, zeigt sich doch, dass in der scheinbar heilen Welt der Gastfamilie der jungen Frau doch nicht alles so perfekt ist, wie es scheint. Aber auch der isoliert lebende Eigenbrötler, auf dessen Alm die Leiche gefunden wurde, erscheint suspekt.

Im Cast des insgesamt fünften Kärnten-Landkrimis finden sich u.a. Clemens Berndorff, Gerhard Liebmann, Julian Looman oder Agnes Hausmann. Der Film ist eine Koproduktion von ORF, ZDF, Mona Film und Tivoli Film.