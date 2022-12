Feuer-Killer war Verlobter des Opfers

Per Flugzeug wurde der Verdächtige von Italien nach ­Österreich gebracht.

Ktn. Der abscheuliche Mord hatte sich am 4. Oktober 2008 im Stadtwald von Völkermarkt ereignet – eine Italienerin, die erst 7 Jahre danach aufgrund von Schädelrekonstruktion und Zahnstellung identifziert werden konnte, wurde gewürgt, geschlagen, mit vier Schüssen hingerichtet, mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Die verkohlte nackte Leiche wurde später von Spaziergängern gefunden.

Auf die Spur des Feuer-Killers kamen Ermittler 14 Jahre nach der grausigen Tat aufgrund seiner DNA am Körper der Getöteten – der Verdächtige war ihr damaliger Verlobter, der zurzeit eine Haftstrafe in Turin wegen Drogen verbüßt und daher dort seinen genetischen Fingerabdruck abgeben musste.

Im Zuge der bilateralen Zusammenarbeit kam es zu einem Auslieferungsverfahren gegen den beschuldigten Brahim A. (48), der damals vorgab, die zweimal geschiedene kinderlose Anna T. zu ehelichen. Im Stadtwald hatte er noch Sex mit der zum Tatzeitpunkt 49-Jährigen. Danach soll er sie brutal umgebracht haben. Der Marokkaner leugne alles. Am Donnerstag wurde er von SIRENE-Cops des Bundeskriminalamtes abgeholt und via Wien zur Justiz in Kärnten gebracht.