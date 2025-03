Feuerinferno: Stall brannte komplett nieder

Die Flammen schlugen meterhoch

Ein verheerender Brand hat am Montagabend einen Stall in der Gemeinde Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) in Schutt und Asche gelegt! 150 Feuerwehrleute von sechs Wehren kämpften gegen die Flammen, um ein Übergreifen auf umliegende Häuser zu verhindern. Das Gebäude wurde komplett zerstört – ein Bild der Verwüstung!

Die Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an, als der Brand ausbrach ausbrach. Die Flammen sollen laut Augenzeugen meterhoch gewesen sein. Dank des tollen Einsatzes blieben die Nachbargebäude unversehrt.

Rätsel um die Ursache

Warum der Stall plötzlich in Flammen stand, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Ermittler sind vor Ort, um den Brandherd zu analysieren.