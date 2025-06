Horror-Crash: Biker flog zehn Meter durch die Luft

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am späten Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Weißenseestraße (B87) in Gitschtal in Kärnten (Bezirk Hermagor) mitsamt seinem Bike zehn Meter durch die Luft katapultiert worden

Der Mann hatte an einem bereits überholenden Klein-Lkw vorbeifahren wollen, als ihm ein Pkw entgegenkam. Er touchierte den Lastwagen und geriet ins Schlingern, berichtete die Polizei. Dabei geriet der 53-Jährige in ein mit Schotter ausgelegtes und etwa drei Meter tiefes Filterbecken für Oberflächenwasser, durchschlug einen Maschendrahtzaun und flog rund zehn Meter durch die Luft. Der Deutsche prallte in den Gegenhang, wo er schwer verletzt liegen blieb. Ein Freund des Bikers und eine zufällig vorbeikommende Musikkapelle leisteten Erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber "Christophorus 7" flog den Schwerverletzten in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt.