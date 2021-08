× Irre: Basejumper springt von Fernheizwerks-Schlot

Vermutlich der selbe, der bereits im Mai vom Turm der Stadtpfarrkirche sprang.

Klagenfurt. Ein Video von einem Basejumper, der vom Schlot des Klagenfurter Fernheizwerks springt, hat am Sonntag in den Sozialen Medien die Runde gemacht. Zu sehen ist der Basejumper, der sich selbst mit einer am Helm angebrachten Kamera gefilmt hat, wie er im Morgengrauen von der Spitze des nur 85 Meter hohen Schlots springt und sicher auf einer leeren Straße landet. Als Zeitpunkt der Aufnahme wird "4.45 Uhr" angegeben.

Bei dem Springer dürfte es sich um denjenigen handeln, der bereits im Mai einen Sprung vom Turm der Klagenfurter Stadtpfarrkirche durchgeführt hat. Auch damals fand der Sprung an einem Sonntag in den frühen Morgenstunden statt, Helm und Fallschirm des Springers waren identisch mit jenem aus dem aktuellen Video. Auch damals war eine populäre Klagenfurter Instagram-Seite zur Verbreitung des Videos ausgewählt worden.

Das Video des Sprunges ist für Follower der Instagram-Seite sichtbar.

