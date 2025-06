Klagenfurt: Aus Trampolinhalle soll Hallenbad werden

Statt am Trampolin einen Salto ins Wasser machen.

Ktn. Nachdem der Ex-Magistratsdirektor Peter Jost seinen Widerstand gegen den Bau des Alpen-Adria-Sportbads am Südring in Klagenfurt aufgegeben und seinen Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht zurückgezogen hatte, schien alles angerichtet für die Umsetzung des 80-Mio-Euro-Projekts. Rund 42 Millionen Euro, die die Landeshauptstadt noch für den Bau aufbringen muss, sind in Form eines Kredits bereitgestellt. Acht Millionen Euro sind bereits in Planung und Behördenverfahren geflossen.

ÖVP-Klubobmann Julian Geier bringt nun ein Alternativhallenbad in der kürzlich geschlossenen Trampolinhalle ins Spiel. Dieses kostet laut Geier nur 35 statt 80 Millionen Euro und könnte Ende 2026 eröffnen. Eine Sauna ist nicht vorgesehen, die würde zusätzlich fünf Mio. Euro kosten.