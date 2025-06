Zum 4. Geburtstag: Meghan zeigt erstmals Lilibets Gesicht

Was für eine Überraschung - Prinz Harrys Ehefrau gibt den Blick auf das Gesicht ihrer Tochter frei. Für die Royal-Fans ein echtes Highlight.

Herzogin Meghan hat zum vierten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet ein neues, seltenes Foto auf Instagram geteilt. Das Bild zeigt die Kleine in einem zarten Moment mit ihrer Mutter Meghan. Lili kuschelt sich dabei vertrauensvoll in Meghans Arm, während sie auf einem Boot sitzen. Das Foto ist in Schwarz-Weiß gehalten und gewährt erstmals einen klaren Blick auf Lilis Gesicht - zumindest auf ihre Augen.

Weitere private Fotos

Meghan kommentierte das Bild mit den Worten: Happy Birthday, meine wunderschöne Tochter! Vier Jahre sind vergangen, seit du in unser Leben getreten bist und jeder Tag ist heller und besser wegen dir. Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag mit uns feiern."

Meghans Follower nahmen das Foto mit Begeisterung auf. Viele lobten die Intimität und Wärme des Moments. Einige Fans äußerten jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen, da Lilibet auf dem Boot ohne Schwimmweste zu sehen ist. In Kalifornien ist es gesetzlich vorgeschrieben unter 13 Jahren beim Bootfahren eine Schwimmweste zu tragen. Einige Nutzer kritisierten das Fehlen dieser als "verantwortungslos".

Intimer Moment nach Geburt

Neben diesem Bild veröffentlichte Meghan auch ein Foto von Lilibet aus dem Krankenhaus am Tag ihrer Geburt. Die Familie soll den Geburtstag wieder privat in ihrem kalifornischen Zuhause feiern.