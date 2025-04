Klagenfurter Freizeitmesse mit Vergnügungspark bis Mitternacht

Am Messegelände ist eine Streetfood Promenade aufgebaut.

Ktn. Heute startet die große Freizeitmesse in Klagenfurt. Bis Sonntagabend werden 41.000 Besucher erwartet. Neu ist heuer eine Auktion für gebrauchte Luxusgüter, so kommen u.a. Uhren und Handtaschen unter dem Hammer. Ein besonders beliebter Teil der Messe ist der Vergnügungspark, der bis in die Nacht offen hat. Ein weiterer Fixpunkt ist die Autoausstellung. Zum dritten Mal ist die Weinausstellung in die Freizeitmesse integriert. Weinfans können einen Wein-Crashkurs besuchen.

Die Freizeitmesse stimmt schon im Frühling auf die Urlaubszeit ein. Auf dieser Messe in Kärnten kann man sich über diverse Urlaubstipps und Ausflugsziele informieren oder Tipps für Freizeitaktivitäten im eigenen Garten (z.B. für einen eigenen Pool) geben lassen. Die Streetfood Promenade bietet kulinarische Stärkung.

Die Freizeitmesse hat heute und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Vergnügungspark bis Mitternacht.