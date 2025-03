Krisengipfel in Klagenfurt: Budget weiter offen

In Klagenfurt spitzt sich die Budgetkrise zu. Am Mittwoch treffen sich Stadt und Land zu einem Krisengespräch – im Fokus: das fehlende Budget, das Hallenbad und der Rücktrittsforderung an die Finanzreferentin.

Klagenfurt steht weiter ohne Budget da. Am Mittwoch fand deshalb ein erstes Krisentreffen zwischen Stadt und Land statt. Im Mittelpunkt: offene Fragen zum Hallenbad und das fehlende Stadtbudget. Die Gemeindeaufsicht kritisiert die Verzögerung, die FPÖ fordert den Rücktritt von Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ). Diese bleibt jedoch bei ihrem Zeitplan und will das Budget im Sommer vorlegen.