Kühe verletzen Wanderer-Paar

Die Rinder wollten auf den Hund des Paares losgehen.

Heiligenblut. Ein Paar aus Oberösterreich ist am Pfingstsonntag beim Wandern in Heiligenblut am Großglockner (Bezirk Spittal an der Drau) von Kühen leicht verletzt worden. Die Rinder wollten den Hund des Paars attackieren, erfassten dabei aber mit ihren Köpfen und Hörnern den 40-jährigen Mann und die 44-jährige Frau, informierte die Polizei. Erst als ein Auto vorbeifuhr, ließen die Kühe von den beiden ab.

Die Oberösterreicher waren am Sonntagnachmittag mit ihrem weißen Schäferhund auf einem Almweg unterwegs. In der sogenannten "Bruchetalm" auf knapp 1.600 Meter Seehöhe stießen sie unvermittelt auf dort weidende Kühe. Die Rinder erschraken und versuchten den Hund anzugreifen, den der 40-Jährige an der kurzen Leine hielt. Als er die Leine losließ, damit der Hund fliehen konnte, liefen ihm die Kühe nach und stießen gegen das Paar. Der Hund konnte wieder eingefangen werden, er blieb unverletzt.