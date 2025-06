Millionen-Betrug mit Cannabis-Pflanzen:5.600 Opfer

Laut WKStA 5.600 Opfer und 13 Mio. Euro Schaden.

Klagenfurt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Landesgericht Klagenfurt eine Anklage in der Causa My First Plant (MFP) eingebracht. Zwei Personen wird gewerbsmäßig schwerer Betrug vorgeworfen: Sie sollen rund 5.600 Opfer dazu gebracht haben, Geld in legalen Cannabis-Anbau zu investieren und dann von der Ernte zu profitieren - die Pflanzen gab es aber oft gar nicht. Der Schaden beträgt rund 13 Mio. Euro, teilte die WKStA am Donnerstag mit.

Die beiden Verantwortlichen der MFP hatten gegenüber den Anlegern angegeben, dass aus den Erzeugnissen der Pflanzen legale Cannabisprodukte hergestellt werden. Über den Verkauf dieser Produkte könne man dann das große Geld machen: Renditen von 30 bis 40 Prozent jährlich wurden versprochen. Tatsächlich sei jedoch "mit den Investments der Anleger das teils aufwändige Vertriebssystem sowie der eigene Lebensstil der Angeklagten finanziert" worden, so die Staatsanwaltschaft.

WKStA spricht von "Ponzi-System"

Die Anlagemöglichkeit wurde mit einer professionellen Website, umfangreichen Social Media-Kampagnen und Veranstaltungen beworben. Die Kunden sollten bereits ein halbes Jahr nach Unternehmensgründung erste Gewinne ausgezahlt bekommen, hieß es. Und tatsächlich wurden anfangs auch Gelder an die Investoren ausbezahlt. Allerdings: Diese stammten nicht aus den Ernteerträgen der Hanfpflanzen, sondern aus jenen Beträgen, die neue Anleger einzahlten. Eine Masche, die als "Ponzi-System" bekannt geworden ist.

In Wirklichkeit sei nur ein Teil der Hanfpflanzen auch angepflanzt worden, und auch diese Pflanzen waren teils verdorben. Auch schaffte es MFP nicht, Verträge mit Großabnehmern abzuschließen. "Die My First Plant GmbH arbeitete damit zu keinem Zeitpunkt ertragreich, sodass letztlich immerzu Neueinzahlungen von Investoren für Ausschüttungen herangezogen worden sein sollen", hieß es dazu von der WKStA.

Erfolge vorgegaukelt

Als sich ein Scheitern bereits abzeichnete, habe man das vor den Anlegern nicht nur geheimgehalten: Die Ernteerträge wurden in den persönlichen Kundenaccounts auch noch falsch dargestellt, außerdem in Newslettern faktenwidrig diverse Erfolge vorgespiegelt. Zum Beispiel wurde hier über den vermeintlich erfolgreichen Betrieb einer Halle in der Schweiz berichtet.

Den nun Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren. Gegen einen weiteren Beschuldigten wird noch ermittelt, die Ermittlungsverfahren gegen zwei weitere Personen und den insolventen Verband wurden eingestellt. Teilweise gab es übrigens auch personelle Überschneidungen zwischen "My First Plant" und der Krypto-Firma EXW, die 40.000 Anleger um mindestens 20 Millionen Euro gebracht hat.