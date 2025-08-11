Alles zu oe24VIP
Todesdrama

Motorrad-Fahrer 25 Meter durch die Luft geschleudert - tot

11.08.25, 07:18
Ein 26-jähriger Motorradlenker aus Italien ist in der Nacht auf Montag in der Gemeinde Hohenthurn (Bezirk Villach-Land) tödlich verunglückt.  

Der Mann dürfte aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein, teilte die Polizei mit.

Er stieß frontal gegen einen großen Stein und wurde etwa 25 Meter weit vom Motorrad in ein Bachbett geschleudert.

Der Italiener war zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber das Bewusstsein und musste von den Einsatzkräften reanimiert werden. Er wurde unter durchgehender Reanimation von der Rettung in das LKH Villach gebracht, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag.

