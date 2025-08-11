Frontal gegen Baum: Ein Toter und zwei Verletzte bei Horror-Crash

In der Nacht auf Montag kam es kurz vor Mitternacht in einem Waldstück nahe Petzenkirchen (Bezirk Melk) zu einem tragischen Unfall.

Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Für eine der drei Insassen kam jede Hilfe zu spät: Die Person war im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen konnten sich teilweise selbst befreien oder wurden von Ersthelfern gerettet.

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte sofort das Rote Kreuz Wieselburg und Ybbs, das Notarzt-Einsatzfahrzeug Ybbs/Persenbeug, den Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems sowie weitere medizinische Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Petzenkirchen, Erlauf und Sarling rückten zur Menschenrettung aus.

Die beiden Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt. Eine Person wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht, die andere mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Unfallstelle konnte die Polizei die Straße wieder für den Verkehr freigeben.