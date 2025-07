Party in Kärnten verrechnet 12 Euro für einen weißen Spritzer

Bei der beliebten Party Fête Blanche in Velden wurde von den Gästen 12 Euro für einen weißen Spritzer verlangt. Nach Aufregung der Kundschaft meldet sich der Betreiber jetzt mit einem Statement.

Am 18. Juli wurde bei der Fête Blanche in der GIG Bar und im GIG Club Velden richtig gefeiert, aber ein Blick auf die Rechnung schockte die Gäste. Dort kostete ein weißer Spritzer 12 Euro. Die Betreiber meldeten sich nun in einem Statement zu Wort.

Sie erklären, dass der Preis ein Fehler war. Normalerweise kostete in der Bar ein weißer Spritzer 5,50 Euro und im Club 7,90 Euro. Zu diesen Preisen meint der Betreiber: "Diese Preisgestaltung orientiert sich an der Nachtgastronomie und der Hochsaison." Bei der Fête Blanche hätte eigentlich das beliebte Getränk 7 Euro in der Bar und 8 Euro im Club gekostet.

Doch an diesem Abend wurde plötzlich 12 Euro verrechnet. Der Betreiber erklärt den Fehler: "Es handelt sich hierbei um einen FEHLER. Leider wurde versehentlich der Aperol Spritzer (12 Euro) als weißer Spritzer in das Kassensystem im Club eingegeben."

Keine Beschwerden vor Ort

An diesem Abend wurden insgesamt 57 Spritzer um diesen Preis verkauft. Während der Feier gab es von den Gästen keine Beschwerden, aber danach war die Aufregung groß: "Kein Gast hat sich vor Ort bei der Geschäftsleitung gemeldet, weshalb der Fehler während der Veranstaltung nicht bemerkt wurde. Selbstverständlich hätten wir sofort reagiert, wenn uns das bekannt gewesen wäre."

Der Betreiber will den Fehler wieder gutmachen. Zwei Maßnahmen wurden dabei getroffen. Erstens können Gäste mit der entsprechenden Rechnung eine Rückzahlung fordern. Zweitens spenden sie: "Da uns bewusst ist, dass es zu Missverständnissen kam und uns sogar bewusste Bereicherung unterstellt wurde, haben wir beschlossen, die gesamten 228 Euro aufzurunden und 300 Euro an die Kärntner Krebshilfe zu spenden."