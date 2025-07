Street Food Festival bringt Weltküche nach Kärnten

Althofen wird zum Treffpunkt für Genussfreunde – mit Spezialitäten aus aller Welt am 2. und 3. August.

Ktn. Althofen verwandelt sich am ersten August-Wochenende in ein Schlemmerparadies: Das European Street Food Festival gastiert am 2. und 3. August im Rahmen seiner zehnjährigen Jubiläumstour in der Stadt. Foodtrucks und Stände aus aller Welt laden zum Probieren ein – von mexikanischen Tacos über griechische Souvlaki bis zu süßen Spezialitäten aus Fernost. Die Spiesen werden direkt vor den Besuchern zubereitet - Sonderwünsche sind also kein Problem Der Eintritt ist frei.

Geöffnet ist das Festival am Freitag, 2. August, von 14 bis 22 Uhr und am Samstag, 3. August, von 11 bis 22 Uhr. Ort des Geschehens: Parkplatz beim Kulturhaus Althofen.