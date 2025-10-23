Alles zu oe24VIP
Sturmfront fegte über Österreich: Tausende Haushalte ohne Strom
© facebook/Feuerwehr Ossiach

Viele Einsätze

Sturmfront fegte über Österreich: Tausende Haushalte ohne Strom

23.10.25, 22:23
Teilen

Ein heftiger Sturm fegte am Donnerstagabend über Österreich, mit großflächigen Stromausfällen, besonders in Kärnten. Die Reparaturen können voraussichtlich erst nach Mitternacht erfolgen. 

Am Donnerstagabend zog eine Kaltfront über Österreich hinweg, was zu heftigen Stürmen und Unwettern führte. Besonders betroffen ist Kärnten, wo es zu großflächigen Stromausfällen kam.

Stromausfälle und beschädigte Infrastruktur

Bereits gegen 19 Uhr berichtete Robert Schmaranz von Kärnten Netz von den ersten Schäden. Um 20 Uhr waren bereits rund 8.000 Haushalte ohne Strom. Umgestürzte Bäume und Schäden an der Infrastruktur sorgen für zusätzliche Probleme.

Sturmschäden in ganz Österreich

Wetterwarnungen galten für acht Bundesländer, vor allem im Süden und Südosten, aber auch in Wien. Die Schäden breiteten sich rasch aus, und die Reparaturarbeiten gestalten sich als äußerst schwierig.

Nächtliche Herausforderungen für Reparaturteams

„Da aber vor Mitternacht kaum mit einer Wetterberuhigung zu rechnen ist, werden nicht alle Schäden behoben werden können. Viele Kärntner werden die Nacht im Dunklen bleiben“, sagte Schmaranz gegenüber der Kleinen Zeitung. Die Reparaturen sind besonders gefährlich für die Arbeiter unter den Sturmverhältnissen.

