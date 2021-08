Vier Verletzte bei Massenunfall in Kärntner Autobahntunnel

20 Kilometer Stau im Rückreiseverkehr.

Bei einem Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen im Wolfsbergtunnel auf der A10 bei Spittal an der Drau sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war es in Fahrtrichtung Salzburg zu dem Unfall gekommen, über Ursache und Hergang gab es vorerst keine Informationen. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal war bei der Bergung der Verletzten im Einsatz, sie wurden ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Wegen der Aufräumarbeiten war der Wolfsbergtunnel in der Zeit von 14.13 bis 15.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Auf der Tauernautobahn bildete sich im starken Rückreiseverkehr ein rund 20 Kilometer langer Stau.