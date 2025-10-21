Wellness-Hotel baut sich eigenen Ski-Lift

Die Familie Kitz hat einen Plan, um das Winterangebot für Skifahrer bei ihrem Petschnighof attraktiver zu machen. Sie wollen in ihre Wasserwelt und einen eigenen Ski-Lift investieren.

In Diex steht der Petschnighof. Sie bieten für Urlauber eine Kombination aus Erlebnisbauernhof und Wellness an. Doch ab der Wintersaison kann man auch beim 4-Sterne-Superior-Resort Skifahren.

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt Gerwald Kitz junior: "Wir investieren rund 250.000 Euro in einen 100 Meter langen Zauberteppich, also ein Förderband zum Transport der Skifahrer, sowie in zwei Schneekanonen und in Flutlicht". Er führt das Hotel mit 200 Betten gemeinsam mit seinem Vater.

Piste mit Schneekanone

Die Piste entsteht unter dem Badeteich. Kitz junior beschreibt: "Es entsteht ein 150 Meter langer Hang, der durchgehend 14 Grad Gefälle haben und somit optimal auf Anfänger abgestimmt sein wird. Also nicht zu steil und nicht zu flach." Er setzt fort: "Mit diesem zusätzlichen Angebot wollen wir Familien ansprechen, die keine Vollgas-Skifahrer sind, aber ihren Kindern trotzdem die Möglichkeit bieten wollen, einmal reinzuschnuppern."

Für Gäste werden auch ein Skiverleih und ein Skikurs-Angebot geben. Der Junior-Chef sagt: "Für unsere Gäste wird dieses Angebot inkludiert sein. Sie können zum Beispiel zwei Stunden Skifahren und dann zum Poolbereich schwimmen gehen". Mitte November soll der Zauberteppich fertig sein.

Förderband ganzjährig im Betrieb

Der Zauberteppich wird dank Schneekanonen über den ganzen Winter im Betrieb sein. Es wird sogar zwei Mal pro Woche dank Flutlichtbetrieb abends gefahren. Das Förderband wird über das ganze Jahr betrieben. Kitz erklärt: "Damit Radfahrer hinauf und einen kleinen Trail hinunter fahren können".

Ebenfalls kündigt er für das kommende Jahr große Investitionen an: "Wir werden nächstes Jahr rund fünf Millionen Euro investieren. Wir werden den Poolbereich erweitern und ein Wellenbad, einen Strömungskanal und eine Röhrenrutsche errichten. Und den Spa-Bereich werden wir mit einem Sky-Pool attraktiver machen". Über eine Erweiterung freut sich Kitz besonders: "Wir werden dann in Österreich das erste Wellenbad mit Strömungskanal haben. In Deutschland gibt es bislang nur ein Hotel, das so etwas hat".

Die Umbauarbeiten sollen rechtzeitig im kommenden Jahr mit Beginn der Wintersaison 2026/27 fertig sein. "Mit Kinderpool, fünf weiteren Pools, vier Rutschen und dem Wellenbad mit Strömungskanal werden wir dann eine Wasserwelt für Familien haben, die es in Kärnten so noch nicht gibt", so Kitz. Dieser Bereich soll ganzjährig nutzbar sein.