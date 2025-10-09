Zwei Häftlinge flüchten über die Kantine

Zwei Häftlingen der Justizanstalt Klagenfurt ist am Dienstagvormittag die Flucht aus dem Gefängnis gelungen.

Dies bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums auf APA-Anfrage. Eine Fahndung nach den Männern war nach wie vor aufrecht, außerdem wird untersucht, wie die Flucht gelingen konnte.

Bei den Geflüchteten handelt es sich um einen 43-jährigen Kroaten und einen 49-jährigen Serben, die "ausschließlich wegen Eigentumsdelikten" einsaßen. Die beiden waren bei ihren Taten allerdings keine Komplizen. Der frühestmögliche Entlassungszeitpunkt für die beiden Männer wäre im Jahr 2026 beziehungsweise 2027 gewesen, hieß es aus dem Ministerium.

Wie genau den beiden die Flucht gelingen konnte, war nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. "Offensichtlich gab es eine Lücke, die muss man schließen", so Ministeriumssprecherin Sina Bründler-Lerner. Details wurden keine genannt - auch um Nachahmungstäter nicht zu motivieren. Ein medial kolportierter Verdacht auf eine Geiselnahme durch die beiden Entflohenen stand übrigens nie im Raum, bekräftigte die Sprecherin.