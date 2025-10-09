Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Justizanstalt Klagenfurt
© Wikipedia

Ausbruch

Zwei Häftlinge flüchten über die Kantine

09.10.25, 09:11 | Aktualisiert: 09.10.25, 10:33
Teilen

Zwei Häftlingen der Justizanstalt Klagenfurt ist am Dienstagvormittag die Flucht aus dem Gefängnis gelungen.  

Dies bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums auf APA-Anfrage. Eine Fahndung nach den Männern war nach wie vor aufrecht, außerdem wird untersucht, wie die Flucht gelingen konnte.

Bei den Geflüchteten handelt es sich um einen 43-jährigen Kroaten und einen 49-jährigen Serben, die "ausschließlich wegen Eigentumsdelikten" einsaßen. Die beiden waren bei ihren Taten allerdings keine Komplizen. Der frühestmögliche Entlassungszeitpunkt für die beiden Männer wäre im Jahr 2026 beziehungsweise 2027 gewesen, hieß es aus dem Ministerium.

Wie genau den beiden die Flucht gelingen konnte, war nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. "Offensichtlich gab es eine Lücke, die muss man schließen", so Ministeriumssprecherin Sina Bründler-Lerner. Details wurden keine genannt - auch um Nachahmungstäter nicht zu motivieren. Ein medial kolportierter Verdacht auf eine Geiselnahme durch die beiden Entflohenen stand übrigens nie im Raum, bekräftigte die Sprecherin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden