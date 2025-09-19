Alles zu oe24VIP
ORF machte Lokalaugenschein im Karawankentunnel
März Eröffnung

Zweite Karawankentunnel-Röhre: Noch im Herbst starten Tests

19.09.25, 14:39
Karawankentunnel hat 26 Notausgänge bekommen, bisher ist man nur am Anfang und am Ende aus dem Tunnel gekommen. 

Ktn. Der Vollausbau des Karawankentunnels auf der A11 liegt gut im Zeitplan. Im März 2026 soll die neue Tunnelröhre eröffnet werden. Bereits ab November werden alle Sicherheitseinrichtungen im Tunnel überprüft und getestet und die Einsatzkräfte geschult. 

In den nächsten Wochen wird im knapp acht Kilometer langen Tunnel noch die Elektrotechnik installiert, sagt Bauleiter Alexander Gradnig von der Firma STRABAG im orf-Interview: „Dazu gehören 1.200 Tunnelleuchten, 750.000 Meter Kabel, das sind 30.000 Einzelkabel, die angeschlossen werden müssen, 300.000 Datenpunkte. Wir haben 120 Videokameras in der Tunnelröhre.“ Für Sicherheit sorgt auch eine vollautomatische Brandmeldeanlage. Mit dem Vollausbau gibt es im Karawankentunnel dann auch alle 250 Meter Notausgänge. 260 Mio. Euro investieren ASFINAG und der slowenische Autobahnbetreiber DARS in die zweite Tunnelröhre.

