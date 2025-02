Kein Schnee! Ski-Gebiet in Österreich stellt Betrieb ein

Es gibt einfach keinen Schnee! Für dieses Skigebiet ist das eine echte Katastrophe, die Saison ist damit schon jetzt zu Ende.

Auf der Homepage heißt es, dass der Liftbetrieb trotz aller Bemühungen ab Samstag eingestellt werden muss.

Ski-spaß schon vorbei

Es geht nichts mehr auf dem Grün, das eigentlich weiß sein sollte. Im Vollbetrieb sind normal bis zu zwölf Pisten befahrbar. Weil heuer der Schnee fehlte, war es am Schluss nur noch eine Piste.

Das ist der letzte Tag

Auch das Kinderland konnte noch genutzt werden. Während der Semesterferien wird das Angebot jetzt komplett eingestellt.

Am Niederalpl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in 1.200 Meter Seehöhe ist Schluss! Der 7. Februar ist der Stichtag und der letzte Skitag in dieser Saison.