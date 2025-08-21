Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kokain
© getty

Mehrere Anzeigen

Ketamin, Kokain, Substitol: Rauchender Pkw-Lenker festgenommen

21.08.25, 12:50
Teilen

Crack, Ketamin, Kokain und Substitol: All diese Suchtmittel haben Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien am Mittwochabend im Pkw eines unter Drogen stehenden 37-Jährigen in Wien-Brigittenau sichergestellt.  

Aufmerksam wurden die Beamten auf den Verdächtigen aufgrund des hohen Geräuschpegels seines Fahrzeugs, dem diverse technische Mängel zugrunde lagen. Der bulgarische Staatsbürger wurde festgenommen.

Fahrer gab Drogenkonsum zu

Als der 37-Jährige in der Spielmanngasse davor erst einmal angehalten wurde, erblickten die Beamten in der Mittelkonsole des Wagens gleich eine Crackpfeife. Der Fahrer gab auch unumwunden zu, das Gerät gerade zum Drogenkonsum eingesetzt zu haben - eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Aussage und der Verdächtige war erst einmal seinen Führerschein los.

Ketamin, Kokain, Substitol gefunden

Als die Polizisten den Pkw weiter kontrollierten, entdeckten sie schließlich noch ein Säckchen mit Ketamin, ein weiteres mit Kokain und gleich mehrere Schachteln des Drogenersatzmedikaments Substitol sicher. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beliefen sich die Mengen dabei auf acht Gramm Ketamin, 50 Gramm Kokain sowie 50 Tabletten. Das führte in Summe schließlich zur Festnahme des 37-Jährigen aufgrund des Verdachts eines Vergehens nach dem Suchtmittelgesetz.

Loch im Auspuff - Lenker fiel durch laute Geräusche auf

An technischen Mängeln wurde bei dem Fahrzeug unter anderem ein Loch im Auspuff und Ölverlust im Motorraum festgestellt. Die gegen 20.00 Uhr begonnene Amtshandlung endete schließlich mit der Abnahme der Kennzeichen und mehreren Anzeigen gegen den 37-Jährigen. Dieser befand sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden