Pistolen-Kids aus Wien (13, 14) überfielen Passagiere in Zug

Verstörende Szenen spielten sich Samstagabend in einem Regionalzug Richtung Pamhagen am Neusiedler See ab: Mit vorgehaltener Softgun-Pistole - die von einer scharfen Waffe nicht zu unterscheiden war - überfielen ein Tschetschene (14) und ein 13-jähriger Afghane Fahrgäste.