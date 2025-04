Kind (4) fiel in Wien aus 5. Stock - und überlebt!

Dramatischer Einsatz mit vorerst glücklichem Ende: In der Wohnhaussiedlung "Kabelwerk" in Wien-Meidling fiel ein 4-jähriger Bub aus dem Fenster im 5. Stock in den Innenhof - und hat überlebt. Eine Augenzeugin schildert die dramatischen Ereignisse.

Wien. Soviel ist derzeit über die Ereignisse bekannt: Zu dem Fenstersturz kam es im Gebäude "Großes Treppenhaus" des Kabelwerks im Bereich der Oswaldgasse und der Graffitistraße nahe der U-Bahn-Station Tschertegasse. © zVg. × © zVg./Der kleine Junge stürzte zwölf Meter tief in diesen Garten. × Dort fiel Montagabend, wie Einsatzkräfte und Anrainer gegenüber oe24 bestätigen aus noch nicht bekannter Ursache ein 4-jähriges Kind aus rund 12 Metern aus einem Fenster im 5. Stock. © zVg. × Bub allein Zuhause - Landung auf Holztisch Der Bub wurde unverzüglich notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er befand sich nicht in Lebensgefahr. Im Zuge der Sachverhaltsklärung durch die Polizisten stellte sich heraus, dass der Aufprall durch einen Holztisch, der auf einer ebenerdigen Terrasse einer Erdgeschoßwohnung stand, gedämpft wurde. Dabei brach der Tisch in sich zusammen und ist komplett kaputt, rettete dem Buben aber definitiv das Leben. Die aus Mutter des Kindes soll den Vierjährigen mit zwei Geschwistern im Alter von neun und zwölf Jahren alleine zuhause gelassen haben, um mit einer weiteren Tochter einen Arztbesuch wahrzunehmen. Die 45-jährige Afghanin wurde wegen des Verdachts der Verletzung ihrer Aufsichtspflichten angezeigt. Augenzeugin spricht von einem Wunder Eine Nachbarin schildert gegenüber oe24 die dramatischen Szenen, die sich vor ihren Augen abgespielt haben. "Ich hörte einen lauten Knall", erzählt sie. Als die Anwohnerin, die selbst Mutter ist, aus dem Haus kommt, sieht sie den Jungen am Boden liegen. "Das Kind weinte zwar, wollte sich aber sofort wieder aufsetzen", schildert die Anrainerin weiter. Die Rettung war zu diesem Zeitpunkt bereits alarmiert. Zu dem Zeitpunkt haben sich bereits viele Nachbarn um den Vierjährigen gescharrt, der aus dem fünften Stock auf einen Tisch in einem privaten Garten gefallen war. Daneben stand auch die weinende Schwester des Kindes (12), die zum Zeitpunkt des Sturzes anscheinend auf den Jungen aufgepasst hatte. "Ich habe auch den Tisch gesehen, der war völlig zerbrochen", schildert die Nachbarin. " Es ist ein Wunder! Der Tisch dürfte dem Jungen das Leben gerettet haben."