Landwirtin von Kuh attackiert - Ehemann hörte Hilfeschreie

Mitten bei Stallarbeiten wurde die Landwirtin von einer ihrer Kühe attackiert. Ihr Gatte hörte die Hilfeschreie und eilte sofort zur Hilfe.

Graz. Die Landwirtin aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 13:00 Uhr mit Stallarbeiten beschäftigt, als sie von einer Kuh im Stall attackiert wurde.

Die Kuh traf die Frau mit den Hörnern im Bereich der Oberschenkel und stieß sie dabei zu Boden. Der 62-jährige Gatte der Landwirtin hörte Hilfeschreie aus dem Stall und eilte seiner Gattin sofort zu Hilfe.

Er schaffte es seine Frau aus dem Stall zu holen und die Rettungskette in Gang zu setzen. Die Landwirtin wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung, mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.