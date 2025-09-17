Alles zu oe24VIP
Reh Straße
Kärnten

Mann fuhr Reh tot und versteckte es im Kofferraum

17.09.25, 18:55
Ein 64-jähriger Italiener hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) ein Reh mit dem Auto angefahren und das tote Tier dann kurzerhand im Kofferraum mitgenommen.  

Beamte einer Polizeistreife stoppten den Mann, entdeckten das Reh und erstatteten Anzeige, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann war in der Nacht auf Dienstag auf der Mölltal Straße (B106) in Fahrtrichtung Kolbnitz mit dem Reh zusammengestoßen, das sofort verendete.

Der Lenker lud das Tier in seinen Pkw und fuhr weiter, ohne die Polizei zu rufen. Gegen 4.40 Uhr wurde der Mann von einer Polizeistreife angehalten und einer allgemeinen Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten das Reh im Kofferraum. Nach Angaben der zuständigen Jagdgesellschaft entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrages.

