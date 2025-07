Lenker hatte fast 3 Promille: Auto überschlug sich

Ab etwa drei Promille besteht akute Lebensgefahr. Ein Oberösterreicher setzte sich aber noch ans Steuer.

OÖ. Einen Überschlag mit dem Auto legte am Dienstagabend ein 60-jähriger Autofahrer in Ried in der Riedmark in Oberösterreich hin. Der Mann kam mit seinem Pkw von der Straße ab, überschlug sich und landete am Dach im Straßengraben. Der Unfallgrund: Der Lenker hatte fast drei Promille.

Am Dienstag gegen 18.50 Uhr lenkte der Engerwitzdorfer seinen Wagen entlang der B123 von Mauthausen kommend Richtung Ried in der Riedmark und kam zuerst rechts von der Straße ab und fuhr dann auf die Leitschiene auf, wodurch sich der Pkw überschlug und anschließend im Straßengraben landete.

Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde er ins Spital gebracht. Ein Alkotest verlief mit 2,84 Promille positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.