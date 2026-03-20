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Tödlicher Unfall 70-Jähriger Enns
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Schwerer Unfall

Lenker übersah Lkw: 70-Jähriger stirbt bei Crash

20.03.26, 08:45
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Der Kleintransporter wurde durch die Wucht des Aufpralls weggeschleudert. 

Ein 70-Jähriger ist Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Enns (Bezirk Linz-Land) ums Leben gekommen. Der Mann aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten bog mit seinem Kleintransporter auf die Wiener Bundesstraße (B1) ab, als er einen Lkw übersah und mit dem schweren Fahrzeug zusammenprallte.

Tödlicher Unfall 70-Jähriger Enns
© FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Der Lkw-Lenker, ein 62-jähriger Slowake hatte noch versucht zu bremsen und dem Niederösterreicher auszuweichen: vergeblich. Obwohl es unverzüglich viele Ersthelfer gab und die Rettungskette schnell in Gang gesetzt wurde, konnten die Notärzte nur noch den Tod des Lenkers feststellen.

Der Kleintransporter war durch die Wucht des Aufpralls in Straßengraben der Gegenfahrbahn geschoben worden; die Fahrertür des Fahrzeuges wurde stark eingedrückt, dass der 70-Jährige erst durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte.

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