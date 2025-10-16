Alles zu oe24VIP
Lotto-Zahlen
© Lotterien

Lotto Bonus-Ziehung

Lotto-Hammer: Neuer Ziehungsort und Aus für ORF-Übertragung

16.10.25, 13:10
Ab dem 17. Oktober wird die alle 14 Tage stattfindende Lotto Bonus-Ziehung am Freitag nicht mehr live im ORF übertragen, sondern künftig direkt im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien durchgeführt.  

Die Ziehung erfolgt weiterhin unter notarieller Aufsicht, um Transparenz und Fairness zu gewährleisten. Die gezogenen Zahlen stehen den Spielteilnehmer auch künftig rasch und über zahlreiche Kanäle zur Verfügung.

Die Verlegung des Ziehungsortes in die Unternehmenszentrale dient einer zeitgemäßen und effizienten Durchführung. Zum Einsatz kommen dieselben Ziehungsgeräte, die auch bei den Mittwochs- und Sonntagsziehungen im ORF verwendet werden.

Die Ergebnisse der Bonus-Ziehung werden noch am selben Abend als TV-Insert vor der ZIB 1 auf ORF 2 ausgestrahlt. Darüber hinaus sind die Gewinnzahlen zeitnah online auf lotterien.at, win2day.at, in der Lotterien-App, im ORF-Teletext, in Tageszeitungen sowie in allen Annahmestellen abrufbar.

Wie bei allen Lotto-Ziehungen wird auch die Bonus-Ziehung unter Aufsicht eines öffentlichen Notars und nach klar definierten Abläufen durchgeführt. Der Notar bestätigt die ordnungsgemäße Abwicklung der Ziehung. Eine TV-Übertragung ist für Gültigkeit und Nachvollziehbarkeit nicht erforderlich.

Keine Änderungen bei Mittwochs- und Sonntagsziehungen 

Interessierte Personen können auch künftig live im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien anwesend sein. Eine Teilnahme ist nach vorheriger schriftlicher Anmeldung beim Kunden-Service-Center möglich. Die Ziehung selbst wird nicht aufgezeichnet und steht nicht zur späteren Ansicht zur Verfügung.

Die Neuerungen betreffen ausschließlich die Bonus-Ziehung am Freitag. Die regulären Lotto-Ziehungen am Mittwoch und Sonntag werden weiterhin wie gewohnt live auf ORF 2 übertragen.

