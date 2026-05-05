Männergesundheit: Ein Thema, das noch immer totgeschwiegen wird

Mit der Kampagne „Alles Banane?“ startet Mitte April 2026 eine österreichweite Initiative, die Männergesundheit aus der Tabuzone holen soll. Initiiert von der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU) und dem Berufsverband der Österreichischen Urologie (BVU), zielt die Kampagne darauf ab, durch humorvolle Aufklärung Scham abzubauen und die Präventionsmedizin zu stärken.

„Tagtäglich erleben wir in unserer Arbeit, dass urologische Themen nach wie vor mit Unsicherheit, Scham und zahlreichen Mythen verbunden sind“, erklärt Priv. Doz. DDr. Mehmet Özsoy, Präsident des Berufsverbands der Österreichischen Urologie. Die neue Kampagne setzt genau hier an und möchte mit einem Augenzwinkern über Mythen rund um Sex, Männergesundheit und das männliche Geschlechtsorgan aufklären.

„Alles Banane?“ spielt bewusst mit bekannten Vorurteilen und Mythen, um das Fachgebiet der Urologie auf humorvolle Weise in die Köpfe der Männer und Frauen zu bringen. Die Botschaft ist klar: Urolog*innen helfen unkompliziert, professionell und ohne Peinlichkeiten. Die Website www.alles-banane.at räumt mit gängigen Mythen auf und bietet fundierte Informationen.

Flächendeckende Unterstützung durch Ärzt*innen

Für Ärztinnen und Ärzte steht ein umfassendes Informationspaket zur Verfügung, das kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden kann. Das Paket enthält Dateien für Ordinationsscreens sowie Flyer und Plakate zum Selbstdruck. Die Kampagne wird auch über den Instagram-Kanal „Urologie Österreich“ begleitet, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.

„Ein Besuch bei der Urologin oder beim Urologen sollte so selbstverständlich sein, wie die jährliche gynäkologische Vorsorgeuntersuchung für Frauen“, betont Dr. Dong-Ho Mun, MSc., Beauftragter für Digitale Kommunikation der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie. „Wir wollen Männern die Scham nehmen und sie ermutigen, sich vertrauensvoll an uns zu wenden.“

Über den Berufsverband der Österreichischen Urologie (BVU):

Der BVU wurde gegründet, um die österreichischen Urolog*innen zusammenzuschließen, deren Tätigkeit zu fördern und den Gemeinschaftsgeist zu pflegen. Der Verband setzt sich für die Interessen der Fachärzt*innen für Urologie ein und fördert den fachlichen Austausch sowie die kontinuierliche Weiterbildung. Weitere Informationen: www.urologisch.at

Über die Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU):

Die ÖGU ist die wissenschaftliche Fachgesellschaft für Urologie und Andrologie in Österreich. Sie fördert die Wissenschaft, Forschung und Weiterbildung auf dem Gebiet der Urologie und Andrologie und vertritt die fachlichen Interessen ihrer Mitglieder. Der Vorstand setzt sich aus führenden Expert*innen des Fachs zusammen. Weitere Informationen: www.uro.at