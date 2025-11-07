Männliche Leiche in Teich in Wiener Innenhof entdeckt

Anrainer dürften am Freitagmorgen den Mann im Wasser entdeckt haben.

In einem Innenhof in der Kolonitzgasse in Wien-Landstraße wurde heute Morgen, Freitag, gegen 8 Uhr eine Leiche vermutlich von Anrainern gefunden. Der tote Mann lag in einem Teich in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses.

Die Todesumstände sind laut Polizei-Sprecher Philipp Haßlinger derzeit noch unklar. Die Tatortgruppe ist aktuell vor Ort. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist derzeit noch unklar.