Ein 72-Jähriger wurde vom Stamm einer Esche getroffen.

Ein Forstunfall in Blindenmarkt (Bezirk Melk) hat am Dienstagvormittag ein Todesopfer gefordert. Ein 72-Jähriger war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom zuvor gebrochenen Stamm einer Esche, der beim Fallen in die Höhe geschnellt war, getroffen worden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.